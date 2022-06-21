Шон О'Мэлли предположил, что Хабиб завершил карьеру, чтобы не драться с Оливейрой

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) заявил, что единственный боец, который может доставить проблем бывшему непобежденному чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0), — это Чарльз Оливейра (33-8).

«Если бы Хабиб вернулся, бой против Чарльза был бы единственно интересным боем, — сказал американец в интервью Canal Encarada. — Думаю, всех остальных Хабиб переедет. Чарльз — единственный, кто действительно может доставить Хабибу проблем. Кто знает, может быть, поэтому Хабиб завершил карьеру. Может быть, он посмотрел на выступления Чарльза и подумал: «Мне не стоит с ним драться». Кто знает... Но это тот бой, ради которого я бы хотел, чтобы Хабиб вернулся. Это будет громкое событие».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Гэтжи сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.