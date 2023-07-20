Нейт Диас хочет вернуться в UFC после боя с Джейком Полом

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) заявил, что готов вернуться в UFC после боксерского боя с Джейком Полом (6-1).

«Если они согласятся, я с удовольствием вернусь в UFC, — сказал Диас в подкасте Bradley Martyn's Raw Talk. — Я люблю Дану [Уайта] в любом случае, мне все равно, что он говорит. Это все бизнес. Я просто хочу сделать свое дело и вернуться к тому, что я делаю — драться по-настоящему».

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.