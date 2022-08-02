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Сегодня, 15:51

Немков рассказал, когда состоится титульный бой Токова в Bellator

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, что титульный поединок Анатолия Токова состоится в скором времени.

«Я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждём», — сказал Немков «Чемпионату».

Анатолий Токов идет на пятом месте в рейтинге среднего дивизиона Bellator.

Последний поединок российский боец провел на турнире Bellator 282 против Мухаммада Абдуллы и победил техническим нокаутом в первом раунде.

Чемпионом среднего веса является Джонни Эблин, который одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей на том же ивенте.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4774443-nemkov-rasskazal-kogda-sostoitsya-titulnyj-boj-tokova-v-bellator.html
Анатолий Токов
Вадим Немков
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