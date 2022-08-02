Немков рассказал, когда состоится титульный бой Токова в Bellator

Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, что титульный поединок Анатолия Токова состоится в скором времени.

«Я знаю, что Толе Токову тоже обещали скоро титульный бой, осенью. Он сейчас занимается визой, у него закончилась. Так что все ждём», — сказал Немков «Чемпионату».

Анатолий Токов идет на пятом месте в рейтинге среднего дивизиона Bellator.

Последний поединок российский боец провел на турнире Bellator 282 против Мухаммада Абдуллы и победил техническим нокаутом в первом раунде.

Чемпионом среднего веса является Джонни Эблин, который одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей на том же ивенте.