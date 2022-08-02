Джон Маккарти считает, что Кай Кара-Франс побеждал Морено

Бывший рефери Джон Маккарти предполагает, что 29-летний новозеландец Кай Кара-Франс (24-10) контролировал поединок и побеждал Брэндона Морено (20-6) на UFC 277 до тех пор, пока не пропустил удар в печень.

«Оба бойца заслуживают уважения, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Я люблю Кай Кара-Франса, мне нравится его жизненная позиция и его ведение боя. Временами, чувак, он побеждал — выбрасывал красивые удары, отлично перемещался, наносил точные удары. Он контролировал поединок. Он заставил Брэндона Морено проявить к нему уважение».

Морено одолел Франса в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.