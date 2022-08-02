Ковингтон добрался до финала по покерному турниру. Он заработал около 50 тысяч долларов

Первый номер полусреднего веса Колби Ковингтона (17-3) сумел добраться до финального стола в покерном турнире Seminole Hard Rock Poker Showdown в Seminole Hard Rock Hollywood. Он занял 7-е место среди 7 696 игроков и выиграл 48 298 долларов из общего призового фонда в 2,5 миллиона долларов, написал телеведущий Энди Слейтер в Twitter.

Сообщается, что Seminole Hard Rock Poker Showdown — это крупнейший в истории турнир по количеству игроков в покер во Флориде. В прошлом году на этот турнир было подано 6 196 заявок.

Ковингтон в последнем бою победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.