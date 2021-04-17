Немков оценил подсказки Емельяненко во время боя с Дэвисом

Российский чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Филом Дэвисом и рассказал, какую роль в этом успехе сыграл Федор Емельяненко.

«Федор Емельяненко давал мне грамотные подсказки и подбадривал по ходу боя, помогал. Почему переводил Дэвиса в партер? Я переводил его, когда была задача забрать концовку раунда, чтобы раунд отдавали в нашу пользу», — приводит слова Немкова YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Напомним, что следующий соперник Немкова по полуфиналу «Гран-при» определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.