Немков оценил подсказки Емельяненко во время боя с Дэвисом
09:01
Российский чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал победу над американцем Филом Дэвисом и рассказал, какую роль в этом успехе сыграл Федор Емельяненко.
«Федор Емельяненко давал мне грамотные подсказки и подбадривал по ходу боя, помогал. Почему переводил Дэвиса в партер? Я переводил его, когда была задача забрать концовку раунда, чтобы раунд отдавали в нашу пользу», — приводит слова Немкова YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
Напомним, что следующий соперник Немкова по полуфиналу «Гран-при» определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.
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