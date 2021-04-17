Немков рассказал о своем самочувствии после победы над Дэвисом

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о своем самочувствии после победы единогласным решением судей над американцем Филом Дэвисом в главном бою турнира Bellator 257.

«Самочувствие отличное, серьезных травм не получил. Буду в ближайшее время начинать подготовку к следующему этапу «Гран-при». В принципе, никаких неожиданностей не было. Ничего нового Фил не добавил. У него была такая же защита от ударов рук и хорошая борьба. Все было то же самое, и я опять выиграл бой.

Я знаю, что первые три раунда я выиграл, четвертый, скорее всего, проиграл. А пятый был у нас равный раунд. Главная черта Фила Дэвиса, что он и три раунда, и пять раундов работает в одном темпе, ему разницы нет», — приводит слова Немкова YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

28-летний Немков теперь имеет рекорд в ММА — 14-2. Он впервые защитил чемпионский пояс лиги в полутяжелом весе, которым владеет с августа 2020 года.