Масвидаль объяснил, почему UFC должна платить участникам главных боев больше денег

Полусредневес UFC американец Хорхе Масвидаль считает несправедливым, что основную долю прибыли с продаж платных трансляций (Pay-per-view) получают не сами бойцы, а промоушен.

«Вот что я вам скажу: если бы я и в этот раз заключил эту первую сделку на PPV, то получил бы объедки со стола, — сказал Масвидал в интервью Yahoo Sports. — Это просто несправедливо. Я говорю это для себя, не только для себя, но и для всех моих братьев и сестер, которые говорят: «О, я наконец-то могу заработать с платных трансляций»... Это не то, что ты думаешь».

По словам Хорхе Масвидаля, вся модель заработка с PPV-продаж должна в корне поменяться. Боец напоминает о боксе и указывает на тот факт, что лучшие боксеры зарабатывают намного больше денег, чем лучшие бойцы ММА, потому что UFC берет хороший кусок с продаж платных трансляций.

«UFC должны открыть эти двери, они должны начать давать большую маржу парням, которые приносят деньги с платных трансляций, — сказал Масвидаль. — В UFC всегда говорят: «Ну, посмотрите, сколько зарабатывает боксер, выступающий в андеркарде, по сравнению с нашими ребятами, которые открывают кард». Да, хорошо, понял. Боец, открывающий кард в UFC, зарабатывает намного больше, но, когда вы добираетесь до топового уровня, по сравнению с боксом это колоссальная разница. Топовый боксер зарабатывает огромные деньги. Мне это не нравится, и я не собираюсь этого терпеть».

Масвидаль вернется в октагон в главном событии турнира UFC 261, который состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле. Соперник — действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, которому Масвидаль уже проигрывал решением судей в июле прошлого года на UFC 251 в Абу-Даби.