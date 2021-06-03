Немков: «Пока думать о UFC нет смысла»

Российский боец Вадим Немков в интервью «Известиям» рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Энтони Джонсоном.

Точная дата боя еще не известна, но ориентировочно турнир планируют провести в июле. Победитель получит шанс сразиться в финале за главный приз — 1 миллион долларов.

- Джонсон — универсальный боец, который очень сильно бьет и в основном свои бои заканчивает досрочно, — отметил Немков. — Он может и побороться, и в стойке хорошо поработать. Будем готовиться к нему так же, как ко всем другим поединкам — ответственно и усиленно.

— На чем делаете акцент в тренировочном процессе при подготовке к этой схватке? Есть какие-то отличия в подготовке от предыдущих ваших боев?

— Нет, не будем ничего менять, будем развиваться так же: и в борьбе, и в ударке, готовиться к любому сценарию боя. Думаю, поединок будет проходить в стойке, так что готовимся.

— Видели бой Джонсона в четвертьфинале Гран-при, где он чуть не проиграл Жозе Аугусто?

— Да, смотрел этот бой. Не могу ничего сказать про Аугусто, не видел его боев и не знаю, что он из себя представляет. Но для меня было неожиданностью, что Джонсона потрясли, отправили в нокдаун. Поразило и то, как Энтони собрался и все же сделал свое дело, довел до конца.

— Есть желание в будущем перейти в UFC?

— Сейчас такого желания нет, но время покажет, что будет дальше. Всё возможно. Когда-нибудь, может, и в UFC перейдем.

— Почему сейчас нет такого желания?

— Потому что у меня впереди еще два этапа Гран-при Bellator — их надо выиграть, и пока думать о UFC нет смысла. Надо жить сегодняшним днем, а не мечтами. У меня впереди Энтони Джонсон, и мечтать о UFC — это неправильно.

— Вообще следите за UFC? Можете выделить кого-то из бойцов вашей категории оттуда?

— Сейчас хорошо набирают обороты Иржи Прохазка, которому в Японии я проиграл, Ян Блахович. Гловер Тейшейра, который в таком возрасте (41 год) провел такую серию победную.

— Сильно различается уровень UFC и Bellator?

— В Bellator в моем весе сейчас повыше конкуренция.