Турецкий повар снова попытался напугать Хабиба. Тот имитировал удар

Известный турецкий повар Бурак Оздемир (22,5 миллиона подписчиков в Instagram, 39,3 миллиона — в Tik-Tok) выложил видео с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. На видео Оздемир приносит Нурмагомедову огромное блюдо и делает вид, будто роняет его. В ответ Хабиб изобразил, что хочет ударить повара.

Ранее турок уже подшучивал над бойцом таким образом.

Оздемир и Нурмагомедов дружат. Минувшей зимой повар принял участие в товарищеском футбольном матче, сыграв с Хабибом, другими бойцами из Дагестана, а также трехкратным победителем Лиги чемпионом Кларенсом Зеедорфом.