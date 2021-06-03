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Турецкий повар снова попытался напугать Хабиба. Тот имитировал удар

01:13
Турецкий повар снова попытался напугать Хабиба.
Турецкий повар снова попытался напугать Хабиба.
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Известный турецкий повар Бурак Оздемир (22,5 миллиона подписчиков в Instagram, 39,3 миллиона — в Tik-Tok) выложил видео с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. На видео Оздемир приносит Нурмагомедову огромное блюдо и делает вид, будто роняет его. В ответ Хабиб изобразил, что хочет ударить повара.

Публикация от Burak O?zdemir (@cznburak)

Ранее турок уже подшучивал над бойцом таким образом.

Оздемир и Нурмагомедов дружат. Минувшей зимой повар принял участие в товарищеском футбольном матче, сыграв с Хабибом, другими бойцами из Дагестана, а также трехкратным победителем Лиги чемпионом Кларенсом Зеедорфом.

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