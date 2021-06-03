Майкл Биспинг: «Мне предлагали 500 тысяч долларов за бой с Полом. Вудли могли предложить больше, так как поединок состоится»
11:26
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг признался, что ему предлагали подраться с блогером Джейком Полом за полмиллиона долларов. Также Майкл уверен, что Тайрон Вудли получит вдвое больше.
«Рад за Вудли, — цитируют Mmafighting.com слова Биспинга. — Не знаю, сколько ему заплатят, но могу сказать, что мне предлагали 500 тысяч долларов за бой с Полом. Думаю, что Вудли могли предложить больше, так как поединок состоится. Это хорошо для него. Он может выйти и получить миллион долларов. Он этого заслуживает. Тайрон Вудли может дать бой. Он выступит намного лучше, чем Бен Аскрен. Это факт».
Накануне был анонсирован бой Джейка Пола против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, который пройдет 28 августа.
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