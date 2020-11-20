Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает, что способен завоевать чемпионский титул в UFC.

— Думаю, я способен стать чемпионом UFC, — приводит «РИА Новости» слова Немкова. — Терпение и труд все перетрут. Опять же посмотрел титульный бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Домиником Рейесом... Если они дерутся за пояс, то являются лучшими полутяжами, и я не увидел в этом бою сверхскоростей, сверхъестественной техники. Я не знаю, что может мне помешать выиграть титул, если я когда-нибудь перейду в UFC. Со всеми можно драться. Мы сейчас на таком уровне, что можно победить всех.

— У вас по действующему контракту с Bellator остался один бой. Организация предлагает вам новое соглашение?

— Пока переговоров нет. Сейчас для нас главный вопрос — сделать американскую визу. И уже после этого и проведения боя будут какие-то переговоры по новому контракту. Но повторюсь, пока вообще ничего не было.

— А со стороны UFC были какие-то действия?

— UFC не выходил с предложением, потому что в этом нет смысла — у меня есть действующий контракт.