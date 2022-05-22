Мичел Перейра вызвал на бой Хорхе Масвидаля: «У меня к нему есть вопросы»

28-летний бразилец Мичел Перейра (28-12) после победы над Сантьяго Понзиниббио (29-6) 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе бросил вызов двум бойцам: Нейту Диасу (20-13) и Хорхе Масвидалю (35-16).

«Мне бы хотелось подраться с Нейтом Диасом. Было бы весело надавать друг другу пощечин, — сказал бразилец после UFC Fight Night 206. — Мы бы закатили настоящее шоу для фанатов, это был бы интересный бой. Кроме того, хочу встретиться с Хорхе Масвидалем, потому что у меня к нему есть вопросы. Он отправил сообщение моей жене — эмодзи со сложенными ладонями, что-то типа «аминь». Он отправил это моей жене, а не мне. Я так и не понял, что он имел ввиду. Но готов узнать это у него в октагоне. Давай закроем этот вопрос в клетке».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта в Лас-Вегасе.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). В следующем поединке он может встретиться с Майклом Чендлером (23-7) 30 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе.