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Имавов: «В бою со Стриклендом не хватило опыта в пятираундовых боях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов объяснил поражение в последнем поединке от Шона Стрикленда.

«Помешала нехватка опыта. Я впервые проводил пять раундов, и он забрал бой чисто на опыте. Мне надо было вести поединок более агрессивно, атаковать не с дистанции, а заходить в ближний бой и там работать. Ничего особенного не было, но стиль у него непонятный. Его сложно было прочитать. Я никогда не видел такой корявый стиль, поэтому сложно было с ним драться. Тренер, который был со мной в углу, говорил, что долго искал план под него», — приводит слова Имавова MMA.Metaratings.ru.

Имавов проиграл американцу Шону Стрикленду единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе и прервал победную серию из трех поединков.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Нассурдин Имавов
Шон Стрикленд
UFC
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