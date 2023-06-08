Бой Дениса Тюлюлина и Грегори Родригеса перенесен на 19 августа на UFC 292

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (10-7) проведет четвертый бой в UFC против 31-летнего бразильца Грегори Родригеса (13-5) не 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США, а 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США. Об этом сообщил Родригес в своих соцсетях.

Тюлюлин проиграл в UFC два боя их трех. В прошлом бою он потерпел поражение от Чжун Ен Пака (16-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Родригес прошлый бой проиграл Брунно Феррейре (10-0) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.