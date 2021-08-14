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Нагибин проиграл бразильцу Кастро на турнире RCC: Intro 15

19:33
Тимур Нагибин проиграл бразильцу Милсону Кастро на турнире RCC: Intro 15. Фото RCC
Тимур Нагибин проиграл бразильцу Милсону Кастро на турнире RCC: Intro 15. Фото RCC
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В Екатеринбурге состоялся турнир RCC: Intro 15. В главном бою вечера Тимур Нагибин (Россия, 18-5-1) встречался с Милсоном Кастро (Бразилия, 13-3). Поединок проходил в категории до 70,3 кг.

Единогласным решением судей победу одержал бразилец.

Для Кастро это третья победа на турнирах RCC — до этого он победил Владимира Пальченкова и Павла Гордеева. На счету 28-летнего россиянина теперь 18 побед в ММА при шести поражениях.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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