Нагибин проиграл бразильцу Кастро на турнире RCC: Intro 15

В Екатеринбурге состоялся турнир RCC: Intro 15. В главном бою вечера Тимур Нагибин (Россия, 18-5-1) встречался с Милсоном Кастро (Бразилия, 13-3). Поединок проходил в категории до 70,3 кг.

Единогласным решением судей победу одержал бразилец.

Для Кастро это третья победа на турнирах RCC — до этого он победил Владимира Пальченкова и Павла Гордеева. На счету 28-летнего россиянина теперь 18 побед в ММА при шести поражениях.