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Энтони Петтис заработал больше $ 20 000 на поражении Магомеда Магомедова. У него выиграли две ставки

17:12
Энтони Петтис. Фото Instagram
Энтони Петтис. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Энтони Петтис выиграл две крупных ставки, поставив на поражение бойца Bellator Магомеда Магомедова в бою против Рауфеона Стотса.

Публикация от Anthony Pettis (@showtimepettis)

Первую ставку Петтис сделал ординаром, поставив $ 5 000 на победу Стотса, во второй включил данное событие в экспресс. С 5 000 долларов в ординаре Энтони выиграл чистыми 15 250. С 500 долларов экспресса — заработал 13 273.

Рауфеон Стотс победил Магомеда Магомедова единогласным решением на Bellator 264.

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Никита Горшенин все материалы автора

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