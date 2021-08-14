Энтони Петтис заработал больше $ 20 000 на поражении Магомеда Магомедова. У него выиграли две ставки

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис выиграл две крупных ставки, поставив на поражение бойца Bellator Магомеда Магомедова в бою против Рауфеона Стотса.

Первую ставку Петтис сделал ординаром, поставив $ 5 000 на победу Стотса, во второй включил данное событие в экспресс. С 5 000 долларов в ординаре Энтони выиграл чистыми 15 250. С 500 долларов экспресса — заработал 13 273.