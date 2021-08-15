15-й номер легкого веса UFC Арман Царукян считает стиль Ислама Махачева незрелищным.

«Пятерка [топ-5 легкого веса] вся хорошая, до пятерки лидеров нет никого, — говорит Царукян в интервью ютуб-каналу RT Sport MMA. — Чемпион мне нравится, хороший. Гэтжи не особо, Порье на руках нравится. Ислам такой ... скучноватый, но зато он свою работу делает на 100 процентов, выполняет свою задачу, доводит до конца. Самый правильный геймплан на данный момент. Дариуш — неплохой, но не чемпион. Думаю, Ислам сможет переехать всех. А так — легкий вес стоячий. Из новых никто особо не зашел, одна и та же верхняя пятерка крутится постоянно, десятка — все сидят на тех же местах. Мойзеса засунули, но это так — засунули только для того, чтобы с Исламом дрался. А так — он не топовый боец».

18 сентября Царукян подерется с Кристосом Гьягосом на турнире UFC Fight Night.