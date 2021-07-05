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«Начни менять себя и свою жизнь, ты сможешь». А. Емельяненко опубликовал мотивирующий пост

06:52
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Imstagram опубликовал новую запись.

«Завтра начинается новая неделя и новые вызовы самому себе. Начни менять себя и свою жизнь, ты сможешь!» — написал Емельяненко.

Спортсмен готовится к бою в Карачаевл-Черкессии.

25 июня рэпер Джиган заявил, что на 4 ноября запланирован его поединок с Емельяненко по правилам бокса. 28 июня Емельяненко сообщил, что приехал на тренировочный сбор в Карачаево-Черкесию.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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