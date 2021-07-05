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Орловский — об уходе Оверима из UFC: «Сейчас нахимичится опять, конины наестся»

10:12
Алистар Оверим. Фото Instagram
Алистар Оверим. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал уход из UFC Алистара Оверима. 41-летний голландец подписал контракт с кикбоксерским промоушеном Glory.

— Обидно, что ваш принципиальный соперник Алистар Оверим покинул UFC? (В 2016 году Орловский проиграл Овериму техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»)

— Да нет, че. У каждого своя дорога. Сейчас нахимичится опять, конины наестся. Где он там, в Японии, в Glory подписался? Ну рано или поздно, если суждено будет, встретимся с ним. Нет так нет. На нем мир клином не сошелся, правильно? Помимо него у меня есть еще несколько человек [с кем хочется провести бой], поэтому все нормально.

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Илья Андреев все материалы автора

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