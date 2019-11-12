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На турнире по ММА в США пройдет бой 12-летних девочек

13:20

В рамках турнира по ММА Conquest of the Cage в Спокане (Вашингтон, США) состоится поединок 12-летних девочек — Дарины Глэссберн и Лолы Пападатос.

Организатор боя — Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Хулианны Пеньи. На своей странице в Facebook он объяснил решение дать добро на проведение поединка.

— Это может быть противоречивым для многих, но это не так уж плохо, — написал Литтл в Facebook. — Если б увидели, как эти два мини-монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужно соревноваться. Лола Пападатос прибудет из Бельгии, чтобы сразиться с Дариной Глассберн из Вашингтона.

Турнир состоится 15 ноября.

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