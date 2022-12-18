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Сегодня, 13:06

На Чейла Соннена подали в суд за драку в отеле Лас-Вегаса

Давид Хачатрян
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На аналитика и бывшего бойца UFC Чейла Соннена подан гражданский иск от некого Джошуа Олдса, который работал подсобным рабочим в отеле Лас-Вегаса Four Seasons, где Соннен в декабре 2021-го подрался с пятью людьми. Олдс утверждает, что Соннен его избил. Также мужчина подал иск на Four Seasons за халатность.

Ранее на Соннена подали гражданский иск Кристофер и Джулия Стеллпфлаг, которые якобы пострадали от действий Соннена в Four Seasons.

Соннен избил пятерых человек в отеле Four Seasons в декабре 2021-го. Он утверждал, что защищал свою жену.

Чейл Соннен
UFC
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