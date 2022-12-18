Никита Бурчак, менеджер известного российского бойца Александра Емельяненко, рассказал о конфликте с Магомедом Исмаиловым. Перепалка произошла во время турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» главным боем которого было противостояние Емельяненко и блогера Святослава Коваленко.

«Во время турнира у нас был конфликт с Магой. Он меня отвел в отдельную комнату и закрыл дверь. Его братишка стоял на охране, он сказал не снимать. И мы минут 15 с ним жестко ругались — рамс, короче, был с ним конкретный. Из-за чего ругались пока не скажу. Придет время и все узнают, о чем был этот жаркий спор», — цитирует менеджера MMA.Metaratings.ru.

По данным источника, во время диалога в комнату зашел Николай Валуев, после чего инцидент завершился.