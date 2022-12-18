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Сегодня, 12:33

Майкл Чендлер назвал дату и место возможного боя с Конором

Давид Хачатрян
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Топовый легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) заявил, что его поединок с бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) состоится в июле в Лас-Вегасе.

«Люди уверены, что это будет самый быстрый и безумный первый раунд в истории, — сказал Чендлер в интервью MMA Junkie. — В центре восьмиугольника произойдет настоящая автокатастрофа. Надеюсь, наш бой пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе в июле. Это будет грандиозный мейн-ивент. Я верю в это. Все к этому идет».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Порье 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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