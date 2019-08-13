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"На больших скоростях". Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Порье

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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram показал подготовку к бою с Дастином Порье. 30-летний россиянин проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября. Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях. У 30-летнего американца 25 побед при пяти поражениях.

– На больших скоростях движемся в сторону Абу-Даби, – написал Нурмагомедов.

Как Хабиб готовится к Порье. Раскрываем планы российского бойца

 

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