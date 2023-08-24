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Сегодня, 19:17

Мусаев: «Сейчас модно оспаривать решение судей»

Алина Савинова
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Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев высказался о своем поединке против Шамиля «Охотника» Джахбарова.

«Многие пишут, что я проиграл поединок против Джахбарова? Многие — это фанаты моего соперника? Честно, давайте смотреть правде в глаза, бой не был для меня невероятно тяжелым, победу забрал единогласным решением. Хейтеры всегда будут, сейчас вообще модно оспаривать в комментариях решения судей. Я пересмотрел бой и увидел только неверный нокдаун, который отсчитал судья. Все остальное было за мной, как и победа, которую увидели все судьи», — цитирует Мусаева Metaratings.ru.

Мусаев и Джахбаров провели поединок за звание чемпиона Hardcore FC в полулегком весе 24 июля. Победу единогласным решением судей одержал «Золотой».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-hardcore-fc-musaev-seichas-modno-osparivat-reshenie-sudei-v-revanshe-s-dzhakhbarovym-net-smysla-277109/
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