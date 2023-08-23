Объявлен полный кард турнира «Наше дело»

Лига «Наше дело» анонсировала полный кард турнира, который состоится 1 сентября в Москве.

В главном поединке вечера сразятся Шовхал Чурчаев и Артем Рофаль. В соглавном бою за звание чемпиона международного Гран-при «Наше Дело» встретятся Александр Грозин и Магомед Кабардиев.

Также на турнире экс-чемпион «Нашего Дела» Павел Шульский выйдет на битву на руках против двукратного чемпиона России по панкратиону Давида Бархударяна. Финалистка женского Гран-при Кристина Степанян сразится с двукратной обладательницей бронзовой медали чемпионата мира по ММА Татьяной Постарнаковой.

Еще пройдет поединок между звездами поп-ММА Фаридом Ядуллаевым и Кириллом Лапшиным, а Никита Иванов подерется с Ильей Гуненко.

Кард турнира:

Артем Рофаль vs Шовхал Чурчаев

Александр Грозин vs Магомед Кабардиев

Павел Шульский vs Давид Бархударян

Фарид Ядуллаев vs Кирилл Лапшин

Кристина Степанян vs Татьяна Постарнакова

Никита Иванов vs Илья Гуненко