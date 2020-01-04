Мурадов проведет бой с Антонио Карлосом 14 марта на шоу UFC в Бразилии
05:04
Узбекский боец Махмуд Мурадов, выступающий в среднем весе (до 83,0 кг), проведет следующий бой на турнире UFC Fight Night в столице Бразилии — Бразилиа, который пройдет 14 марта. Его соперником станет бразилец Антонио Карлос-младший. Об этом сообщается на официальном сайте UFC.
Предполагалось, что соперником Антонио Карлоса станет Брэд Таварес, но американец получил травму.
На счету 29-летнего Мурадова 24 победы и 6 поражений в ММА (2-0 в UFC). У 29-летнего бразильца — 10 побед и 4 поражения (7-4 в UFC).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...