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Мурадов: ««Бентли» лучше для дальней дороги. «Роллс-Ройс» — для города»

00:35
Махмуд Мурадов. Фото Instagram
Махмуд Мурадов. Фото Instagram

Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов в интервью «СЭ» рассказал о любви к дорогим машинам.

— Какие страницы в инстаграме сами читаете?

— Машины!

— У вас есть и «Бентли», и «Роллс-Ройс». Вообще из всех этих люкс-автомобилей — в каком вам удобнее всего было?

— Могу их менять: в понедельник — «Бентли», во вторник — «Роллс-Ройс» (смеется). Если в дальнюю дорогу, то удобней «Бентли». По городу — «Роллс-Ройс».

28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-boycom-srednego-vesa-ufc-mahmudom-muradovym-1828444/

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Никита Горшенин все материалы автора

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