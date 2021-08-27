Мурадов: ««Бентли» лучше для дальней дороги. «Роллс-Ройс» — для города»
00:35
Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов в интервью «СЭ» рассказал о любви к дорогим машинам.
— Какие страницы в инстаграме сами читаете?
— Машины!
— У вас есть и «Бентли», и «Роллс-Ройс». Вообще из всех этих люкс-автомобилей — в каком вам удобнее всего было?
— Могу их менять: в понедельник — «Бентли», во вторник — «Роллс-Ройс» (смеется). Если в дальнюю дорогу, то удобней «Бентли». По городу — «Роллс-Ройс».
28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-boycom-srednego-vesa-ufc-mahmudom-muradovym-1828444/
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