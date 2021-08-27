Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов в интервью «СЭ» рассказал о любви к дорогим машинам.

— Какие страницы в инстаграме сами читаете?

— Машины!

— У вас есть и «Бентли», и «Роллс-Ройс». Вообще из всех этих люкс-автомобилей — в каком вам удобнее всего было?

— Могу их менять: в понедельник — «Бентли», во вторник — «Роллс-Ройс» (смеется). Если в дальнюю дорогу, то удобней «Бентли». По городу — «Роллс-Ройс».