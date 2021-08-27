Мурадов — о своем компьютере: «Стоит 15 тысяч евро. Самый мощный в мире из игровых»
Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов рассказал «СЭ» о новом компьютере, который ему подарил его киберспортивный спонсор.
— Вам — как завзятому геймеру — недавно подогнали какой-то суперкомпьютер. Встроенный искусственный интеллект, трассировка лучей... Сколько он стоит?
— В районе 15 000 евро. Мне его здесь очень не хватает. Это самый мощный компьютер в мире, который сейчас есть на данный момент. Среди игровых. Он любую игру потянет, они недавно мне записали игру — она как фильм. Вот реально, как фильм по графике. Я удивлен был. Я сотрудничаю с командой по видеоиграм, и они мне подарили этот компьютер.
— Вы как-то говорили, что никогда не будете рекламировать то, что сами не используете. Вот вы рекламируете энергетики — сами пьете их?
— Я пью энергетики. Рекламирую их в Чехии. Когда в дороге или усталый — выпиваю. Не советую их пить перед тренировками или после, но в дороге или усталый — выпиваю.
28 августа Мурадов подерется с Джеральдом Мирсшэртом на UFC Vegas 35.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-boycom-srednego-vesa-ufc-mahmudom-muradovym-1828444/
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