Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов рассказал «СЭ» о новом компьютере, который ему подарил его киберспортивный спонсор.

— Вам — как завзятому геймеру — недавно подогнали какой-то суперкомпьютер. Встроенный искусственный интеллект, трассировка лучей... Сколько он стоит?

— В районе 15 000 евро. Мне его здесь очень не хватает. Это самый мощный компьютер в мире, который сейчас есть на данный момент. Среди игровых. Он любую игру потянет, они недавно мне записали игру — она как фильм. Вот реально, как фильм по графике. Я удивлен был. Я сотрудничаю с командой по видеоиграм, и они мне подарили этот компьютер.

— Вы как-то говорили, что никогда не будете рекламировать то, что сами не используете. Вот вы рекламируете энергетики — сами пьете их?

— Я пью энергетики. Рекламирую их в Чехии. Когда в дороге или усталый — выпиваю. Не советую их пить перед тренировками или после, но в дороге или усталый — выпиваю.