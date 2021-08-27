Махмуд Мурадов: «Флойд Мейвейзер никогда не шутит над собой, смеющиеся эмодзи тоже не использует»

Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов в интервью «СЭ» рассказал об общении с легендой бокса Флойдом Мэйвейзером.

— Давно хотел у вас спросить — где те часы, стоимостью квартиры в Ташкенте, которые вам подарил Флойд Мейвейзер?

— Они у меня до сих пор есть, и их количество у меня приумножилось.

— Флойд всегда очень серьезен, когда речь идет о нем. Вы когда-нибудь видели, чтобы он шутил над собой, занимался самоиронией?

— Нет, над собой он не шутит. Он любит шутить в принципе. Знаешь, он столько всего добился с самых низов, поэтому достоин считать себя самым лучшим.

— В переписке он хотя бы ставит смайлики-колобки?

— Сейчас посмотрим (открывает переписку с Флойдом в WhatsApp). Максимум вот такие ставит (показывает эмодзи с большим пальцем). Вот, видишь, без смайликов у нас все.

— У вас духовная опора — религия, какие-то еще вещи. Что у него? Со стороны кажется, что, кроме денег и бизнеса, ему ничего не интересно.

— Он очень религиозный человек на самом деле, но он этого не показывает. Он в жизни вообще другой, многим помогает. Просто у него имидж такой, людям это нравится, и поэтому они следят за ним.