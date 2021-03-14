Мухаммад прокомментировал исход боя с Эдварсдом

Американский полусредневес Белал Мухаммад поделился мнением о бое с британцем Леоном Эдварсдом, который завершился несколько часов назад в главном событии UFC Vegas 21.

Поединок остановили во втором раунде после того, как Эдвардс случайно попал пальцем в глаз Мухаммада. Боец сразу же упал на канвас и не смог продолжить поединок. Рефери принял решение остановить бой и признать его несостоявшимся.

«Мое сердце разбито, первое главное событие в моей карьере закончилось именно так, но значит так было суждено Богом. Извиняюсь перед фанатами и UFC, так как вы заслуживали увидеть полный бой. Зрение возвращается, без каких-либо необратимых повреждений глаза. Я вернусь и хочу устроить это снова, Леон Эдвардс», — написал Мухаммад в Instagram, показав на фото состояние глаза.