Стерлинг призвал UFC ввести новые перчатки: «Не понимаю, чего мы ждем»

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC американец Алджамейн Стерлинг остался недоволен исходом боя между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Бой остановили во втором раунде после того, как Эдвардс неумышленно попал в глаз. Поединок признали несостоявшимся.

После увиденного Стерлинг заявил о необходимости использования новых перчаток.

«Что, черт возьми, происходит? Непреднамеренно, но черт возьми. Это так дерьмово. Так много нарушений, очень много. Надеюсь с глазом все в порядке.



Нам нужны новые перчатки. И точка! Я просто не понимаю, чего мы ждем, чтобы внести эти изменения. Сколько еще травмированных глаз нам нужно, чтобы ввести новые перчатки, которые значительно уменьшают разведение пальцев?» — написал Стерлинг в Twitter.