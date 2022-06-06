Мовсар Евлоев назвал самого опасного полулегковеса после Волкановски

28-летний российский боец Мовсар Евлоев (16-0) заявил, что британский полулегковес UFC Арнольд Аллен (18-1) — самый опасный боец дивизиона после чемпиона Александра Волкановски (23-1).

«После Волкановского самый опасный в нашем дивизионе — это Арнольд Аллен. Я считаю, убрав его, не будет никаких сомнений, кто достойнейший полулегковес. UFC могут организовать наш бой в Лондоне, все зависит от нашего дружка англичанина», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Дэна Иге (15-6) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Аллен занимает шестую строчку рейтинга дивизиона и идет в UFC на серии из девяти побед. В прошлом бою он одолел новозеландца Дэна Хукера (21-12) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене O2 в Лондоне, Великобритания.