Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:01

Мовсар Евлоев назвал самого опасного полулегковеса после Волкановски

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Мовсар Елоев.

28-летний российский боец Мовсар Евлоев (16-0) заявил, что британский полулегковес UFC Арнольд Аллен (18-1) — самый опасный боец дивизиона после чемпиона Александра Волкановски (23-1).

«После Волкановского самый опасный в нашем дивизионе — это Арнольд Аллен. Я считаю, убрав его, не будет никаких сомнений, кто достойнейший полулегковес. UFC могут организовать наш бой в Лондоне, все зависит от нашего дружка англичанина», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Дэна Иге (15-6) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Аллен занимает шестую строчку рейтинга дивизиона и идет в UFC на серии из девяти побед. В прошлом бою он одолел новозеландца Дэна Хукера (21-12) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене O2 в Лондоне, Великобритания.

ММА
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туменов готов подраться с Корешковым в лиге Шлеменко

«Говорит: «Зачем тебе этот UFC? Давай у нас выступи». Туменов — о встрече с Хабибом в Майами
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости