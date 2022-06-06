Бывший боец UFC и экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов рассказал о встрече с владельцем лиги Eagle FC Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Майами.

«Я был на предпоследнем турнире Eagle FC, секундировал там друзей, — сказал Туменов в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — Виделся с Хабибом тоже, и он говорит: «Зачем тебе этот UFC? Давай у нас выступи». Вот так пообщались, а так конкретного общения по поводу выступления в Eagle FC. Если предложат, то с удовольствием подерусь».

На счету Туменова в ММА 22 победы и 4 поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года на турнире АСА в Казахстане, Туменов нокаутом выиграл у Беслана Ушукова.