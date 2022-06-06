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Сегодня, 12:06

«Говорит: «Зачем тебе этот UFC? Давай у нас выступи». Туменов — о встрече с Хабибом в Майами

Туменов рассказал детали встречи с Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Майами
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший боец UFC и экс-чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов рассказал о встрече с владельцем лиги Eagle FC Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Майами.

«Я был на предпоследнем турнире Eagle FC, секундировал там друзей, — сказал Туменов в интервью ютуб-каналу «Вестник ММА». — Виделся с Хабибом тоже, и он говорит: «Зачем тебе этот UFC? Давай у нас выступи». Вот так пообщались, а так конкретного общения по поводу выступления в Eagle FC. Если предложат, то с удовольствием подерусь».

На счету Туменова в ММА 22 победы и 4 поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года на турнире АСА в Казахстане, Туменов нокаутом выиграл у Беслана Ушукова.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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