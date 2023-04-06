Морозов заявил, что бой Рахмонов — Чимаев нежелателен для обоих бойцов

Боец ММА Сергей Морозов заявил, что поединок казахстанца Шавката Рахмонова и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева нежелателен для обоих файтеров.

«А что там насчет боя Рахмонова с Чимаевым? Я вообще думаю, что этот поединок нежелателен для обоих. Во-первых, оба — мусульмане. Зачем им между собой биться? Там есть, с кем биться им. А так, про волков — думаю, просто интерес немножко подогревают. Эта тема актуальна сейчас — они оба без поражений идут, на победной серии. В одном дивизионе бьются, в одном весе. Так что — просто интерес подогревают, да и все», — приводит слова Морозова Legalbet.kz.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в прошлом поединке победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.