Боец ММА Штырков заявил, что Эномото победит Шлеменко в бою

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, что в поединке россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото фаворитом является иностранный боец.

«У него были жесткие соперники, столкновения: если он будет в таких же кондициях, а Александр в своих, которых был в предыдущих боях, — результат очевиден. Но это кикбоксинг, здесь раунды не по пять минут. Мне кажется, что фаворитом является Ясубей Эномото», — цитирует Штыркова пресс-служба RCC.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей на турнире в Москве.