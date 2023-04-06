Джастин Гэтжи: «Завершу карьеру через 2-3 года»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) заявил, что не собирается выступать до самой старости.

«Я завершу карьеру где-то в 37 лет. Сейчас мне 34 года, так что у меня есть два-три года. По большому счету, это не так уж и долго. Я выступаю уже 12-15 лет. Я не собираюсь драться вечно», — сказал Гэтжи MMA Fighting.

Гэтжи победил Рафаэля Физиева (12-2) решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.