Олейник отреагировал на поражение Волкова французу Гану

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» поражение российского бойца Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Ожидал от Саши победы. Но напрягало то, что Ган выиграл перед этим у Розенструйка. А этот парень силен, я с ним работал в зале несколько раз», — сказал Олейник «СЭ».

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.