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Олейник отреагировал на поражение Волкова французу Гану

13:50
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Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» поражение российского бойца Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Ожидал от Саши победы. Но напрягало то, что Ган выиграл перед этим у Розенструйка. А этот парень силен, я с ним работал в зале несколько раз», — сказал Олейник «СЭ».

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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