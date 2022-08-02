Монсон рассказал о своем плане на бой с Дациком

Джефф Монсон рассказал о своем плане на поединок против Вячеслава Дацика.

«Я в прекрасной форме. По плану у меня — боксировать, сбивать с ног, немножко подушить», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Помимо боя Монсона и Дацика зрители смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, а также поединок Саши Стоуна со Святославом Коваленко.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.