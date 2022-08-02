Гаджи Автомат о бое с Родригесом: «Получу те эмоции, которые я получал в кулачке»

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат прокомментировал предстоящий бой по правилам ММА против бразильца Фернандо Родригеса.

«Кардио? Умираю, — сказал Наврузов на пресс-конференции. — Уронить в перчатках боксёрских — не могу. Но в перчатках для ММА — проверим в пятницу. В перчатках для ММА я получу те эмоции, которые я получал в кулачке.

«Родригес — это опытный боец, он где и с кем только не дрался, — продолжил он. — Он умеет раскачивать бой. Я думаю, он нормальный пацан. Он говорит все слова для раскрутки. Я его защищаю, чтобы его не растерзали до пятницы. У меня злые фанаты. Они мне писали, что растерзают его. Я им сказал: «Не трогайте его, он мой. Это мои бабки».

Наврузов и Родригес сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа в Москве.