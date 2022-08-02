Тактаров похвалил Павловича за победу над американцем Льюисом на UFC 277

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров похвалил соотечественника Сергея Павловича за победу над американцем Дерриком Льюисом.

«Я видел видео его нокаута. Льюису уже 37, а против него вышел голодный парень, молодой, здоровый и лихой казак. Конечно, такой нокаут был ожидаем, тем более его Александр Волков готовил к бою. Я уверен в том, что Волков раскрыл ему все нюансы. Драться их вряд ли заставят, а то, что есть конкуренция, — это хорошо. Иногда такая конкуренция даёт больше стимула, чем чемпионский пояс», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде поединка. Бой продлился 55 секунд.