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Тактаров похвалил Павловича за победу над американцем Льюисом на UFC 277

Иван Торопцев
Корреспондент
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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров похвалил соотечественника Сергея Павловича за победу над американцем Дерриком Льюисом.

«Я видел видео его нокаута. Льюису уже 37, а против него вышел голодный парень, молодой, здоровый и лихой казак. Конечно, такой нокаут был ожидаем, тем более его Александр Волков готовил к бою. Я уверен в том, что Волков раскрыл ему все нюансы. Драться их вряд ли заставят, а то, что есть конкуренция, — это хорошо. Иногда такая конкуренция даёт больше стимула, чем чемпионский пояс», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде поединка. Бой продлился 55 секунд.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-o-pavlovice-molodoi-zdorovyi-i-lixoi-kazak-44819/
Олег Тактаров
Сергей Павлович
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