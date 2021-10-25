Махачев о возможном бое с Макгрегором: «Спортивного интереса уже нет, но можно хорошо заработать»

Российский легковес UFC Ислам Махачев ответил на вопрос о возможности боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Если быть честным, то никакого спортивного интереса уже нет. Просто на этом бое можно хорошо заработать.

Не смутил бы меня его трешток? Если он говорит и делает — это одно. А если он говорит и каждый бой проигрывает, то понятно, что он просто пытается вывести соперника. Где-то у него это получалось, но уже давно все поняли, чем он занимается. Наглядный пример — Порье в последних двух боях. Он не поддался на эти упреки и провокации. Уверенно вышел на бой... Он же уже наступал на эти грабли давным-давно», — приводят слова Махачева «Известия».

В июле Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в главном бою вечера на UFC 264.

30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером в главном карде турнира UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.

На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 10 поражений.