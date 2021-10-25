Махачев о возможном бое с Макгрегором: «Спортивного интереса уже нет, но можно хорошо заработать»
Российский легковес UFC Ислам Махачев ответил на вопрос о возможности боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
«Если быть честным, то никакого спортивного интереса уже нет. Просто на этом бое можно хорошо заработать.
Не смутил бы меня его трешток? Если он говорит и делает — это одно. А если он говорит и каждый бой проигрывает, то понятно, что он просто пытается вывести соперника. Где-то у него это получалось, но уже давно все поняли, чем он занимается. Наглядный пример — Порье в последних двух боях. Он не поддался на эти упреки и провокации. Уверенно вышел на бой... Он же уже наступал на эти грабли давным-давно», — приводят слова Махачева «Известия».
В июле Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в главном бою вечера на UFC 264.
30 октября Махачев сразится с Дэном Хукером в главном карде турнира UFC 267. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.
На счету 30-летнего Махачева 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера — 21 победа и 10 поражений.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1238831/murad-magomedov/sportivnogo-interesa-k-boiu-s-konorom-net-no-na-nem-mozhno-zarabotat
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