Главный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Романкевич — Кавалари, Наврузов — Родригес
17 февраля в Минске пройдет турнир по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и Федерации кикбоксинга России. В главном бою вечера подерутся белорус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую видеотрансляцию турнира. Она начнется в 23.00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте «СЭ».
Главный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выглядит следующим образом:
· Петр Романкевич — Сауло Кавалари;
· Гаджи Наврузов — Фернандо Родригес;
· Артем Тарасов — Давид Хачатрян;
· Ислам Муртазаев — Сергей Пономарев.
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