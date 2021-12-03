Бывший боец ММА Джефф Монсон анонсировал дату боя с Александром Емельяненко. По его словам, поединок пройдет 23 февраля 2022 года.

«Наш реванш с Александром Емельяненко состоится 23 февраля 2022 года, — цитирует Монсона Sport24. — Это будет боксерский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, мы оба подойдем к этому бою в хорошей форме и будем готовы на сто процентов. Смогу ли я его победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный панч может закончить бой. Но у меня будет хороший, продуманный геймплан, я подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный бой, мы устроим настоящее шоу».

Нвапомним, что первый бой между ними по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Тогда победу удушающим приемом во втором раунде одержал Монсон.