«Не предлагайте мне драться с новичком». Диас отказался драться с Чимаевым

Американский полусредневес Нейт Диас заявил, что не хочет сейчас даже думать о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Представители Чимаева вышли на меня, а я говорю: «Постойте, не проявляйте ко мне такого неуважения, пытаясь предложить мне драться с новичком». Я крут, у него же четыре боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Деритесь с новыми парнями в UFC. В этом и есть разные уровни, и я даже не хочу слышать его имя», — цитирует MMA Fighting Диаса.

36-летний Диас провел в ММА 33 боя: 20 побед и 13 поражений. У Чимаев 10 побед в 10 боях в ММА.