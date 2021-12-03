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«Не предлагайте мне драться с новичком». Диас отказался драться с Чимаевым

Диас отказался драться с Чимаевым
03:42
Нейт Диас. Фото Instagram
Нейт Диас. Фото Instagram
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Американский полусредневес Нейт Диас заявил, что не хочет сейчас даже думать о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Представители Чимаева вышли на меня, а я говорю: «Постойте, не проявляйте ко мне такого неуважения, пытаясь предложить мне драться с новичком». Я крут, у него же четыре боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Деритесь с новыми парнями в UFC. В этом и есть разные уровни, и я даже не хочу слышать его имя», — цитирует MMA Fighting Диаса.

36-летний Диас провел в ММА 33 боя: 20 побед и 13 поражений. У Чимаев 10 побед в 10 боях в ММА.

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Евгений Козинов все материалы автора
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