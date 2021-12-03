В Москве задержали бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиев за езду без прав

В Москве задержали 26-летнего бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиев, информирует Telegram-канал 112. Его остановили гаишники после гонок по Лефортовскому тоннелю и доставили в отдел.

«Столичная ГИБДД установила личность и привлекла к ответственности очередного пользователя сети интернет, публикующего нарушения правил дорожного движения в социальных сетях, — говорится в сообщении ГУ МВД России по г. Москве. — В ходе мониторинга сети интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Камри», двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает правила дорожного движения и создает угрозу для жизни и здоровья других водителей».

Чоршанбиева привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительского удостоверения. Его автомобиль марки «Тойота» отправили на спецстоянку.

Напомним, что недавно боец стал участником ДТП в Казани.

Чоршанбиев в 2015 году стал чемпионом мира по версии международной Федерации смешанных единоборств.