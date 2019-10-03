Бывший боец ММА и чемпион UFC Олег Тактаров — о будущем поединке бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева.

— Кокляев — Емельяненко. Молодцы, ребята, молодцы!, — сказал Тактаров на видео в Instagram. — Вы родоначальники профессионального рестлинга, или «кетчи», как у нас его называли. Вы из ничего смогли раскрутить мощную бурю, поток интереса к вам зашкаливает. Аплодисменты.

Ранее стало известно о конфликте между Кокляевым и Емельяненко во время их первой очной ставки. Кокляев бросил в Емельяненко кепкой, тот ответил тем же, и в итоге у пауэрлифтера была рассечена бровь.

Емельяненко рассек бровь Кокляеву. Что ему теперь будет?

Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!