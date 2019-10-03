Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!
10:45
Знаменитый боец Александр Емельяненко за два месяца до боксерского боя с силачом Михаилом Кокляевым дал большое и откровенное интервью «СЭ». На нашем YouTube-канале опубликована вторая часть беседы.
Мы поговорили:
— о скандале с золотым «Мерседесом»;
— о том, есть ли у Емельяненко проблемы с алкоголем;
— о том, почему Александр ушел из «Ахмата»;
— о деталях расставания бойца с промоушеном RCC;
— об отношениях Александра с братом Федором;
— о том, почему боец убрал татуировки в виде «звезды»;
— о том, по какой причине Емельяненко оказался в тюрьме в 18 лет;
— о том, каким людям Александр перешел дорогу, после чего оказался в тюрьме во второй раз.