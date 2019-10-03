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Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!

10:45
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Знаменитый боец Александр Емельяненко за два месяца до боксерского боя с силачом Михаилом Кокляевым дал большое и откровенное интервью «СЭ». На нашем YouTube-канале опубликована вторая часть беседы.

Мы поговорили:

— о скандале с золотым «Мерседесом»;

— о том, есть ли у Емельяненко проблемы с алкоголем;

— о том, почему Александр ушел из «Ахмата»;

— о деталях расставания бойца с промоушеном RCC;

— об отношениях Александра с братом Федором;

— о том, почему боец убрал татуировки в виде «звезды»;

— о том, по какой причине Емельяненко оказался в тюрьме в 18 лет;

— о том, каким людям Александр перешел дорогу, после чего оказался в тюрьме во второй раз.

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