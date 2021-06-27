Молдавский прокомментировал победу над Джонсоном и завоевание пояса Bellator
Новый временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский прокомментировал победу над американцем Тимоти Джонсоном.
«Рад, что победил. Конечно, не все прошло так, как я хотел, но все равно рад, что победил, — сказал Молдавский «СЭ». — Сложные моменты? Да все сложные моменты у меня были. То, что длилось 5 раундов — это уже сложный момент, а оппонент смог удивить тем, что был быстрее и дышал намного лучше, чем в предыдущих боях».
«В корпусной борьбе мне точно помогла греко-римская борьба, — продолжил новоиспеченный чемпион. — Я ему в этом не уступал, хоть он и борец высокого уровня. Нормально себя чувствовал с ним в этом аспекте».
Бой Молдавский — Джонсон прошел в ночь на 26 июня в США на турнире Bellator 261. Его итогом стала победа Молдавского единогласным решением судей.
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